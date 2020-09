Chauffeur rijdt gracht naast oprit in Tim Van Der Zeypen

In de Sint-Annastraat in Lier is dinsdag een autobestuurder gewond geraakt bij een verkeersongeval. De chauffeur reed de oprit van een woning op en belandde daarbij in een gracht. Over de oorzaak van het ongeval is momenteel nog niets bekend. De brandweer kwam ter plaatse, en even werd er gevreesd dat de bestuurder gekneld zat in de wagen, maar dat bleek niet het geval. De brandweer moest de chauffeur wel uit het voertuig evacueren. Nadien werd de autobestuurder overgebracht naar het ziekenhuis voor controle.