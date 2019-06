Chauffeur die man aanreed ter hoogte van La Rocca en vluchtmisdrijf pleegde, is aangehouden: “Man reed bewust slachtoffer aan” Tim Van der Zeypen

26 juni 2019

16u30 7 Lier De chauffeur die afgelopen zondag een 21-jarige man uit Antwerpen heeft aangereden en vluchtmisdrijf pleegde is geïdentificeerd. Het gaat om een 23-jarige uit Hoboken. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van poging doodslag.

Afgelopen zondag omstreeks 9 uur werden hulpdiensten massaal opgeroepen naar discotheek La Rocca in Lier. Een man was er kort daarvoor aangereden door een wagen. De chauffeur pleegde meteen vluchtmisdrijf. Een MUG-team diende de eerste zorgen toe en bracht hem over naar het Heilig Hartziekenhuis in Lier. Hij had naast ernstige verwondingen aan het hoofd ook breuken aan de bekken opgelopen. Even verkeerde de man in levensgevaar maar zijn toestand is intussen stabiel. Volgens onze informatie kon hij zelfs al door de speurders worden verhoord maar zou hij zich niet veel van de feiten meer kunnen herinneren.

Camerabeelden

Op basis van camerabeelden werd er meteen op zoek gegaan naar de chauffeur. Zo waren er zeer sterke vermoedens dat de man gevlucht was naar Antwerpen. Politie en parket zaten hem op de hielen maar het was pas dinsdagavond dat de man, in het bijzijn van zijn advocaat, naar het politiekantoor stapte en zich bekend maakte. De man werd verhoord en moest vandaag voor Mechels onderzoeksrechter Theo Byl verschijnen. Die besloot om de man aan te houden op verdenking van poging doodslag. “Op basis van de camerabeelden en aan de hand van getuigenverklaringen zou de aanrijding opzettelijk zijn”, meldt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Na zijn aanhouding werd de man overgebracht naar de gevangenis. Nu vrijdag zal hij zich voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal beslissen of de man langer in de cel moet blijven of niet.

Ruzie gemaakt

Over een mogelijke aanleiding is momenteel nog niets bekend. Zeker is wel dat verdachte en slachtoffer elkaar niet kennen. Wel hadden ze net ervoor de Lierse dancing bezocht en zouden beiden betrokken zijn geweest bij een incident op de parking van La Rocca. Volgens sommige bronnen had het slachtoffer net ruzie gemaakt met de portiers omdat zij hem de toegang hadden geweigerd. Kort daarna zouden de verdachte en het latere slachtoffer elkaar voor het eerst zijn tegengekomen.

Toen de 23-jarige samen met vrienden naar huis reed, zou hij dan volgens het parket bewust zijn ingereden op het slachtoffer. Die stak op dat moment ter hoogte van de Duwijckstraat, een straat achter de dancing, de rijbaan over. Naar verluidt zou er op de camerabeelden duidelijk te zien zijn hoe de chauffeur versnelde toen hij de tegenpartij, de rijbaan zag oversteken.

“Impulsieve reactie”

Dat de chauffeur bewust ingereden zou hebben op het slachtoffer wordt betwist door twintiger uit Hoboken. Volgens hem had hij het slachtoffer te laat gezien en maakte die een bruuske beweging waarna hij een aanrijding niet meer kon vermijden. “Mijn cliënt geeft wel toe dat hij daarna een domme impulsieve reactie heeft gemaakt en gevlucht is”, reageert zijn advocate Evelien Jacobs. “Hij heeft daar spijt van en heeft het daar zelf ook moeilijk mee. Zo is hij erg bezorgd over de gezondheid van de man.” De 23-jarige was volgens onze informatie niet onder invloed van drugs of alcohol op het momenten van feiten. In het verleden zou hij al wel enkele veroordelingen hebben opgelopen bij de politierechter maar is hij verder een onbekende voor het gerecht. Zijn wagen werd tot slot in beslag genomen door het gerecht.