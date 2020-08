Chauffeur (19) zwaargewond bij ongeval op Lierse Ring (R16) Tim Van Der Zeypen

16 augustus 2020

10u00 17 Lier Op de Ring van Lier (R16) is in de nacht van zaterdag op zondag een jonge autobestuurder (19) zwaargewond geraakt bij een ongeval. De jongeman botste tegen een boom op de middenberm. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.

Het ongeval gebeurde kort na middernacht op de ring in de richting van de Pallietertunnel. Er was maar een voertuig bij betrokken. Na het ongeval werden de hulpdiensten verwittigd. Zowel politie als brandweer kwamen ter plaatse. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op. “De chauffeur werd overgebracht naar het ziekenhuis van Lier”, zegt Magalie Derboven van de politie Lier. “Hij verkeert niet langer meer in levensgevaar.”

De omstandigheden van het ongeval zijn nog er onduidelijk en worden verder onderzocht. De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket werd ingelicht. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld. Na de vaststellingen moest de wagen worden getakeld. Door het ongeval was de R16 afgesloten voor het verkeer. Dat moest een omleiding volgen.