Charis is finaliste Miss Wellness Beauty: “Mijn zoon is zeker dat ik ga winnen, maar zelf denk ik daar niet echt aan” Kristof De Cnodder

13 december 2019

00u09 0 Lier Charis Peeters uit Lier is finaliste van Miss Wellness Beauty, een missverkiezing waaraan enkel schoonheidsspecialistes mogen deelnemen. “Het is de eerste keer dat ik meedoe aan zo’n wedstrijd, dus ik vind het allemaal best spannend”, glimlacht Charis, die in Mortsel haar eigen schoonheidssalon Camée Plus runt.

Op 26 april vindt de apotheose van Miss Wellness Beauty 2020 plaats en Charis Peeters is één van de 18 finalistes. “Die dag moeten we tijdens een show de jury proberen te overtuigen”, blikt Charis vooruit. “Toen de organisatie me polste of ik zin had om me in te schrijven, moest ik daar even over nadenken. Ik heb totaal geen ervaring met missverkiezingen en twijfelde of het wel iets voor mij zou zijn. Maar uiteindelijk heb ik toch besloten om de stap te zetten. Op mijn 33ste was het zo’n beetje nu of nooit (lacht).”

Over haar winstkansen durft Charis zich niet uitspreken. “Mijn zoon is er van overtuigd dat ik ga winnen, maar zelf denk ik daar niet echt aan”, zegt de kersverse misskandidate. “Ik doe vooral mee voor de ervaring en om me te amuseren. Al zou het natuurlijk leuk zijn om goed te scoren. Er zijn heel wat mooie prijzen te winnen, onder andere juwelen en een reis naar de Seychellen.”