Celstraf met uitstel voor vrouw die dochtertje in haar plaats laat plassen bij drugstest TVDZM

31 mei 2019

14u40 0 Lier Een 27-jarige vrouw uit Lier heeft van de rechter een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel gekregen. De vrouw stond terecht voor het bezit van drugs. Haar vriend, die ook terecht stond voor het bezit van drugs, kreeg zes maanden met uitstel. De drugs werd gevonden bij huiszoekingen naar aanleiding van een anonieme tip.

In 2018 ontving het Mechelse gerecht een melding dat de vrouw haar 3-jarige dochtertje zou laten plassen bij urinecontroles. Deze controles werden destijds opgelegd nadat de 27-jarige was veroordeeld voor het bezit van drugs. De drugs die werden aangetroffen bij de huiszoekingen, lagen in een rugzak. Aan de politie en vorige maand op zitting beweerde ze dat die drugs van 34-jarige vriend waren. “Die is geen onbekende voor het gerecht. Hij zou in de Kempen bekend zijn als dealer”, klonk het bij het parket. Ook hij stond terecht. Hij werd verdacht voor het verhandelen van drugs.

De 34-jarige ontkende de feiten niet, de vrouw wel. Ook dat zij haar dochter zou hebben laten plassen bij de urinecontroles, werd staalhard betwist. “Dat was een telefoon van mijn ex-schoonmoeder. Zij wil het volledige voogdijschap over het kind”, klonk het. De verdediging van de 27-jarige vroeg dus de vrijspraak, maar daar ging de rechter niet op in. Zij veroordeelde haar tot een gevangenisstraf van acht maanden met probatie-uitstel. Ook de geldboete van 8.000 euro werd volledig uitgesteld. De 34-jarige man tot slot kreeg een celstraf van zes maanden met uitstel. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.