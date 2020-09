CD&V gaat fietsstraat in Galgeveld opnieuw aankaarten Kristof De Cnodder

06 september 2020

11u11 0 Lier De De namaak fietsstraat in de Lierse straat Galgeveld krijgt wellicht nog een staartje tijdens de gemeenteraadszitting van september. Oppositiepartij CD&V zal het idee voor een fietsstraat op de locatie in kwestie opnieuw naar voren brengen. Ongeveer een jaar geleden deden de christendemocraten ook al een voorstel in die richting.

Eind vorige week raakte bekend dat een onbekende zelf wegmarkeringen en verkeersborden had aangebracht om van Galgeveld een would-be fietsstraat te maken, iets wat natuurlijk niet zomaar mag. Net als schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA) vindt de CD&V-fractie dat het niet aan de individuele burger is om dit soort stappen te zetten, maar tegelijk wil men de kwestie nog wel eens op de politieke agenda plaatsen.

Sluipverkeer

“In september 2019 vroegen we of de stad een studie kon doen naar de haalbaarheid van een fietsstraat in Galgeveld en de nabijgelegen Tuinweg en Ernest Claeslaan”, brengt fractieleider Stijn Coenen van CD&V in herinnering. “Er is dus wel degelijk al ooit een voorstel in die richting gelanceerd. Dat kwam er trouwens op vraag van enkele buurtbewoners. Schepen Wollants liet destijds uitschijnen dat het voorstel kon worden onderzocht, maar tot op vandaag is er niet veel meer van vernomen. Daarom willen we het nu opnieuw aankaarten.”

In zijn antwoord op Stijn Coenens vraag liet schepen Wollants een jaar geleden wel al uitschijnen dat een fietsstraat creëren in Galgeveld niet zo voor de hand liggend is. Wollants verwees onder andere naar het sluipverkeer in de straat, iets wat volgens het Vlaamse fietsvademecum vloekt met het concept fietsstraat. Wordt vervolgd.