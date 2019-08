Cato (10) binnenkort op de planken in musical Annie Kristof De Cnodder

19 augustus 2019

De 10-jarige Cato Faes uit Lier speelt vanaf 14 november mee in de groots opgezette Vlaamse versie van de bekende musical Annie. Cato krijgt een bijrol als weeskindje.

Voor Cato is het al de tweede keer dat ze opduikt in een stuk van productiehuis Music Hall. Eerder versierde ze een rolletje in de musical Scrooge. “Dat was zo leuk dat ik heel graag nog eens zoiets wou doen”, vertelt Cato, die naar school gaat in Borsbeek. “Ik ben blij dat ik nu ook de kans krijg bij Annie.”

Cato’s ouders mogen vanaf september regelmatig heen en weer rijden voor de repetities, maar dat doen ze met de glimlach. “Wij zijn heel trots en blij omdat Cato zich amuseert”, zegt mama Caroline. “Van ons heeft ze die artistieke aanleg in elk geval niet geërfd. Wij stonden zelf nooit op een podium. Cato voelt zich duidelijk wél in haar sas op de planken. Van zenuwen heeft ze alleszins weinig last.”

Annie gaat op 14 november in avant-première in Kursaal Oostende. Later volgen er voorstellingen in Capitole Gent en de Stadsschouwburg van Antwerpen. Aanstaande zondag geeft een deel van de cast trouwens al een muzikaal voorproefje tijdens de Antwerpse cultuurmarkt. Meer info op www.musichall.be