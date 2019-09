Carolina en Willy stralen op zeventigste huwelijksverjaardag Kristof De Cnodder

25 september 2019

In het Lierse woonzorgcentrum Paradijs vierden bewoners Willy Cailliau (94) en Carolina Leys (93) hun zeventigste huwelijksverjaardag. Het platina paar kreeg van het koningshuis een tinnen schotel voor dit bijzondere jubileum.

Carolina werd geboren in Lier, terwijl Willy oorspronkelijk afkomstig is van Brecht. De twee leerden elkaar kennen terwijl Willy zijn legerdienst vervulde. Nadat ze in 1949 trouwden, kregen Carolina en Willy twee dochters: Chris en Ann. Willy kwam vroeger aan de kost als belastinginspecteur, terwijl Carolina de zorg voor de kinderen op zich nam.

Sinds 2013 woont het koppel in rusthuis Paradijs. Carolina en Willy zijn daar trouwens nog best actief, want ze gaan regelmatig wandelen of fietsen op de hometrainer. Daarnaast kijken ze graag naar sport op tv. Carolina houdt vooral van tennis, terwijl Willy meer oog heeft voor voetbal en wielrennen.