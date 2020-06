Café ‘t Zwart Schaap moet voorlopig gesloten blijven: tapvergunning blijkt niet in orde Kristof De Cnodder

10 juni 2020

13u34 0 Lier Café ‘t Zwart Schaap op het Lierse Zimmerplein is na de horecalockdown nog niet opnieuw opengegaan. De uitbaters blijken immers niet over de nodige tapvergunning te beschikken.

Op de plaats waar vroeger cocktailbar Collin’s was gevestigd zit nu bruine kroeg ’t Zwart Schaap. Op vrijdag 13 maart opende het café de deuren, om zes uur later opnieuw te sluiten. Toen zette de Nationale Veiligheidsraad de horeca immers in lockdown. Hoewel cafés en restaurants sinds begin deze week opnieuw klanten mogen ontvangen, blijft het bij ’t Zwart Schaap voorlopig stil. De tapvergunning van het etablissement blijkt immers niet in orde te zijn. Eigenlijk had de zaak half maart dus ook al niet mogen openen.

Eind mei weigerde Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) een aanvraag van de uitbaters. In de motivering van het besluit staat verder te lezen dat het gebouw niet voldoet aan alle voorwaarden inzake brandveiligheid. Pas als op dat vlak de nodige aanpassingen zijn gebeurd, kan er weer worden gedacht aan een heropening. De uitbaters van ’t Zwart Schaap kregen we niet te pakken voor een reactie.