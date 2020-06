Café Sint-Gummarus pakt na lockdown uit met nieuwigheid: “Koperen biertanks konden niet vroeger worden geplaatst” Kristof De Cnodder

09 juni 2020

17u51 0 Lier In café Sint-Gummarus, aan het Felix Timmermansplein in Lier, worden momenteel twee koperen biertanks met een inhoud van duizend liter geïnstalleerd. Door deze al lang geplande ingreep kon de kroeg nog niet meteen op 8 juni heropenen, maar volgens uitbater Björn Gielen zal het op die paar dagen ook niet meer aan komen.

In november vorig jaar besliste men in café Sint-Gummarus om twee grote, koperen biertanks te laten installeren. Die reservoirs kunnen steeds worden nagevuld met gerstenat uit een tankwagen. “Het grote voordeel is dat ons bier voortaan steeds supervers zal zijn, terwijl bier in flesjes of klassieke vaten vaak al maanden oud is”, legt Björn Gielen uit. “Onze pintjes zullen voortaan dus nog lekkerder gaan smaken.”

Dat de horecalockdown voor Sint-Gummarus op deze manier met een paar dagen werd verlengd, neemt de uitbater er bij: “Het is nu eenmaal niet anders. Maanden geleden werd de week van 8 juni uitgekozen als plaatsingsdatum. Natuurlijk hebben we nadien geprobeerd om de werken vooruit te schuiven, maar dat lukte niet voor de technici die het systeem moesten installeren. Een beetje jammer, maar geen ramp. Vanaf donderdag gaan we weer open en dan zullen die paar extra sluitingsdagen snel vergeten zijn.”