Café Nero legt boeken neer, uitbaters duiden coronacrisis aan als oorzaak van faillissement Kristof De Cnodder

17 juni 2020

19u04 0 Lier Café Nero, gelegen op het Zimmerplein in Lier, is failliet. Dat maakten de uitbaters zelf bekend op de facebookpagina van de kroeg. Men verwijst naar de coronacrisis als een belangrijke oorzaak voor het bankroet.

De BVBA FISO – die achter café Nero zat - legde enkele dagen geleden zelf de boeken neer bij de handelsrechtbank in Mechelen. Intussen postten de zaakvoerders van Nero ook een afscheidsboodschap aan hun klanten op Facebook: “Na twee en een half jaar sluit Nero de deuren. Eigenlijk was onze deur al even dicht door de coronacrisis, maar met spijt in het hart houden we ze nu voor altijd op slot. De nieuwe richtlijnen voor de horeca maken het voor ons onmogelijk om op een rendabele manier te heropenen. Vandaar deze hartverscheurende keuze. Team Nero bedankt iedereen voor de fijne momenten en hoopt dat iedereen gezond en wel de zomer in kan.”

Advocate Liesbet Jacobs uit Willebroek werd intussen aangesteld als curator.