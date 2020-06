Café Latino is “te smal” voor heropening: zusterbedrijf Marnixhoeve zorgt tijdelijk voor zuiders alternatief Kristof De Cnodder

05 juni 2020

19u03 0 Lier Café Latino op het Lierse Zimmerplein gaat tot nader order niet opnieuw open. “Ons pand is te smal om in deze coronatijden voldoende mensen te kunnen ontvangen”, zeggen de uitbaters van het restaurant met Mediterraanse inslag. “Om de Latino-klanten een alternatief te bieden, gaan we nu onze andere taverne Marnixhoeve gedeeltelijk in een zuiders kleedje steken.”

Hoewel de horeca maandag de deuren mag heropenen, zal het bij Café Latino nog even stil blijven. De opgelegde veiligheidsmaatregelenstellen stellen uitbaters Inge Raats en Björn Gielen voor praktische problemen. “Met tafels op anderhalve meter van mekaar wordt het moeilijk om in ons smalle gebouw voldoende rendement te halen”, leggen Inge en Björn uit. ‘Zusterbedrijf’ Marnixhoeve – een ruime taverne met feestzaal aan de Kesselsesteenweg – biedt gelukkig een uitweg. Daar komt een soort van Latino pop-up.

Aparte ingangen

“In de Marnixhoeve hebben we voldoende ruimte”, vertellen Inge en Björn. “In de komende dagen gaan we de zaal aan de achterkant en de bijhorende tuin een zuiderse tint proberen te geven. Achteraan zal je ook verschillende Mediterraanse gerechten kunnen bestellen. Op die manier hopen we de typische Café Latino sfeer zo goed mogelijk na te bootsen. Aan de voorkant van de Marnixhoeve blijft alles zoals het was. Beide compartimenten zullen trouwens een aparte ingang krijgen. We gaan minstens tot begin juli op deze manier werken. Bij de start van de zomervakantie gaan we de situatie evalueren.”