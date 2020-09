BV’s vergezellen Anneke op eerste etappe ‘Trappen tegen grenzen’: “Dit kan niet meer mislukken” Wannes Vansina

06 september 2020

13u36 2 Lier Anneke Krols (37) uit Lier is zondagochtend aan haar ‘Trappen tegen grenzen’-fietstour begonnen, in het gezelschap van een aantal BV’s. Met de tocht van twee weken langs de Belgische grens wil ze opkomen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en geld inzamelen.

Ervaringsdeskundige en CGG-medewerkster Anneke zal de komende twee weken zo’n 2.000km fietsen. “Ik begin eraan met een heel positief gevoel, maar ook met zenuwen. Al kan dit eigenlijk niet meer mislukken: mijn verhaal is al enorm gedeeld en ik heb al 4.230 euro ingezameld”, lacht ze bij de start.

“Nu mag ik gaan doen wat ik zo plezant vind: fietsen. Wat niet wil zeggen dat dit een ‘peace of cake’ wordt. Vijftien dagen aan een stuk fietsen met alle ogen op mij gericht, blijft een uitdaging. Ik moet ook een bepaalde timing respecteren, want het is wel de bedoeling dat ik elke dag op mijn eindpunt geraak.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Grenzen

Anneke wil ook figuurlijk trappen, tegen stigmatiserende, financiële en sociale grenzen waar mensen met een psychische kwetsbaarheid op botsen. Het startschot werd gegeven op het Paradeplein. Een aantal bekende gezichten fietst deze eerste etappe mee. Dimitri Leue, Jan Hautekiet en Rick De Leeuw, al langer betrokken bij Te Gek!?, een initiatief dat psychische problemen bespreekbaar maakt.

“Ik heb al een aantal keer meegemaakt hoe psychoses functioneren in een sociale context. Mensen die eraan lijden, maken het zichzelf ongewild sociaal heel moeilijk en zorgen er zo zelf voor dat de oplossing verder af is dan deze zou kunnen zijn. De eerste reflex van mensen is om zo iemand weg te duwen”, zegt Jan Hautekiet.

Waarde

“Voor elkaar het verschil maken, dat geeft waarde aan het bestaan”, verklaart Rick De Leeuw zijn deelname. Hij zit net in een drukkere periode nadat corona eerder grote gaten in zijn agenda sloeg. “Maar ook als mijn agenda helemaal vol had gestaan, dan nog had ik hier tijd voor vrijgemaakt.”

Met de tocht in samenwerking met Te Gek!? en unik-id zamelt Anneke geld in voor de vzw UilenSpiegel, dat lotgenotengroepen organiseert voor mensen met een psychosegevoeligheid. Meer informatie op trappentegengrenzen.wordpress.com. Je kan daar ook haar traject volgen.