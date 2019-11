Buurtbewoners van woonwijk opgeschrikt door twintig woninginbraken: “Momenteel voelen we ons echt niet meer veilig” Tim Van der Zeypen & Kristof De Cnodder

03 november 2019

17u09 5 Lier Een woonwijk in Koningshooikt (Lier) is de afgelopen dagen opgeschrikt door een echte inbrakenplaag. Sinds vanochtend staat de teller bij de politie intussen al op twintig feiten. “Echt veilig voelen we ons niet op het moment”, luidt het in de buurt. De politiezone Lier is intussen een onderzoek opgestart.

Bij de buurtbewoners in de woonwijk heerst er momenteel heel wat onrust. Op enkele dagen tijd werd er in twintig woningen in verschillende straten ingebroken. De daders gingen onder meer langs in de Herenboslaan, Leike, de Fruihoflaan, de Sint-Antoniuslaan maar ook in de Eikenboslaan. Hier gingen de dieven ook brutaal te werk en zorgden ze voor heel wat schade. “Nadat het niet lukte met een sierstuk uit de tuin, braken ze een kassei uit. Die gooiden ze door het raam aan de keuken. Via dat raam drongen ze naar binnen”, luidt het bij het slachtoffer.

Eens binnen in de woning werd alles door elkaar gehaald en werden verschillende kasten en lades geopend en doorzocht. “De buit bestaat uit wat geld en juwelen”, gaat de buurtbewoner verder. “Maar de schade die ze achterlieten is mogelijk nog groter. Naast het stukgeslagen raam raakte ook de kraan van de gootsteen zwaar beschadigd en zorgde de inslag van de gegooide kassei voor kapotte vloertegels en braken er de stukjes uit het keukenblad.”

Onveiligheidsgevoel

Bij andere slachtoffers van de inbrekers, Dylan en Sanne, geraakten de dieven zaterdagavond dan weer binnen via het dak. “Eerst werd het slot van de glazen schuifdeur geforceerd maar toen dat niet lukte, zijn ze op het dak geklommen. Daar hebben ze de lichtkoepel van de badkamer opengebroken”, luidt het bij koppel. Via de lichtkoepel klommen de dieven dan naar binnen en werd de slaapkamer doorzocht. “Naast een waardevolle ring hebben ze heel mijn kast doorzocht”, gaat Sanne verder. “Vooral dat vind ik een ‘vies’ gevoel.”

De daders sloegen uiteindelijk op de vlucht via de achterkant. Daar waar ze eerst de schuifdeur probeerden te forceren. Opmerkelijk is dat de gangsters enkele mediatoestellen links lieten liggen. Verondersteld wordt dat de daders zijn moeten vluchten. “Als ik de avond reconstrueer, is het goed mogelijk dat ik en de inbrekers op hetzelfde moment in de woning waren”, gaat Dylan verder. “Zaterdagavond was ik snel de boodschappen gaan wegzetten voordat ik naar het frituur vertrok. De kans bestaat dus dat ik hen heb betrapt en dat ze hierdoor zijn moeten vluchten.”

Twintig feiten

Politie-Inspecteurs hadden de afgelopen dagen hun handen dus meer dan vol. “Voorlopig hebben we al weet van twintig feiten”, bevestigt Magalie Derboven van de politiezone Lier. Agenten zijn momenteel nog steeds bezig met de vaststellingen. “Tot hiertoe hebben we al vier inbraakpogingen en dertien effectieve inbraken”, besluit Derboven. “Momenteel houden wij verhoogd toezicht en zetten we alles in om de inbraken zo snel mogelijk op te lossen.” Intussen roept de politie ook buurtbewoners op enige waakzaamheid. Zo vraagt het om bij verdachte situaties meteen de politie te contacteren. Dat kan onder meer op het telefoonnummer: 03 491 44 00.