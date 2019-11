Exclusief voor abonnees Buurtbewoners Predikherenlaan zijn sluipverkeer beu en doen oproep aan stad: “Weer doorgaand verkeer uit centrum” Kristof De Cnodder

28 november 2019

21u15 0

Enkele bewoners van de as Sint-Gummarusstraat-Predikherenlaan-Wijngaardstraat in Lier zijn een affichecampagne gestart om het “alsmaar drukker en gevaarlijk wordende sluipverkeer” in hun buurt aan te kaarten. Betrokkenen vragen het stadsbestuur om het doorgaand verkeer uit het centrum te weren. Volgens bevoegd schepen Bert Wollants (N-VA) tonen de laatste tellingen echter geen stijgende verkeersdrukte aan.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 01 uur 12 minuten 10 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode