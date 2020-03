Buurtbewoners Dungelhoeff zien hondenweide niet zitten Kristof De Cnodder

03 maart 2020

18u50 0 Lier De meeste omwonenden van de Dungelhoeffsite zitten niet te wachten op een hondenlosloopzone in hun buurt. Dat bleek tijdens een infovergadering die de stad Lier organiseerde.

Het Lierse stadsbestuur is al langer op zoek naar een geschikte locatie voor een tweede stedelijke hondenweide, een eerste in het stadscentrum. Schepen van Dierenwelzijn Rik Pets (N-VA) had een stuk grond op het oog nabij de Dungelhoeffsite. Verschillende buren lieten echter hun ongenoegen blijken over die plannen. Kort samengevat: de buurt vreest extra drukte, lawaai en stank.

“De reacties die we kregen tijdens de door ons georganiseerde infovergadering waren overwegend negatief”, geeft schepen Pets toe. “Op deze manier wordt de kans klein dat we aan de Dungelhoeff effectief een hondenlosloopzone gaan inrichten. Burgerparticipatie moet tijdens deze legislatuur één van de speerpunten worden van deze coalitie. Het lijkt me dus logisch dat we rekening gaan houden met de gemaakte opmerkingen.”

Eén van de volgende weken velt het schepencollege een definitieve beslissing. Intussen werd vanuit de bevolking een nieuwe mogelijke locatie voorgesteld: de evenementenweide aan de vroegere gasfabriek. “Ik wil dit zeker bekijken, maar die site maakt deel uit van de beschermde stadsvesten. We zullen bij de Vlaamse Erfgoedcel dus eerst moeten aftoetsen of we daar zomaar een losloopzone voor honden van mogen maken”, besluit Rik Pets.

Meer over Rik Pets

politiek