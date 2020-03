Busbouwer Van Hool schenkt bijna 3.000 mondmaskers aan Heilig-Hartziekenhuis Kristof De Cnodder

19 maart 2020

18u24 0 Lier Busbouwer Van Hool uit Koningshooikt heeft bijna drieduizend mondmaskers geschonken aan het Lierse Heilig-Hartziekenhuis. Het gaat om exemplaren die normaal tijdens het productieproces worden gebruikt. Van Hool heeft de maskers nu toch niet meteen nodig, want woensdag werd de fabriek tot (minstens) 5 april gesloten in het kader van de coronacrisis.

Dat Van Hool zo’n groot aantal mondmaskers in huis had, hoeft niet te verwonderen. Tijdens het opschuren van het koetswerk van de geproduceerde voertuigen bieden de maskers bescherming aan de arbeiders die die taak uitvoeren. De maskers werden samen met een zestigtal veiligheidsbrillen en 375 wegwerpoveralls aan het Lierse ziekenhuis bezorgd. In het ziekenhuis was men heel blij met de schenking, want beschermend materiaal is dezer dagen een schaars goed. Wie thuis nog mondmaskers heeft liggen, mag die trouwens nog altijd komen inleveren in het ziekenhuis.