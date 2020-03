Busbouwer Van Hool legt productie tijdelijk stil in kader coronacrisis Kristof De Cnodder

18 maart 2020

10u41 0 Lier Busbouwer Van Hool uit Koningshooikt legt vanaf 13 uur de productie tot nader order stil. In het kader van de coronacrisis wordt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingeroepen. De directie gaat daarmee in op de vraag van het personeel, dat zich alsmaar meer zorgen maakte.

Binnen Van Hool heerste onder de arbeiders al langer ongerustheid in verband met de verspreiding van het coronavirus. Vanochtend werd aan de directie formeel de vraag gesteld om de productie voorlopig stil te leggen. “De zogenaamde social distancing kan op de werkvloer onvoldoende gegarandeerd worden”, legt Hans Vaneerdewegh van de socialistische vakbond ABVV uit. “Voor de veiligheid van het personeel leek de fabriek tijdelijk sluiten ons de enige juiste oplossing.”

De directie toonde begrip voor de ongerustheid en gaat dus in op de vraag van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Om 13 uur worden de meeste aanwezige personeelsleden naar huis gestuurd. Enkele mensen wordt wel gevraagd om het werk verder te zetten. Het gaat om arbeiders die instaan voor een paar “noodzakelijke activiteiten”. Maar omdat dit slechts om een beperkte groep gaat, is het risico op coronabesmetting beperkt. Bij Van Hool zijn 3 500 arbeiders in dienst.

