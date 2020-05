Busbouwer Van Hool drijft productie weer stilaan op: “Aanwezige personeel helemaal mee met coronamaatregelen” Kristof De Cnodder

04 mei 2020

18u06 5 Lier Bij busbouwer Van Hool uit Koningshooikt heeft een derde van de arbeiders na zes weken technische werkloosheid vandaag het werk hervat. Met het oog op het coronavirus moesten de ongeveer duizend werknemers uiteraard een reeks voorzorgsmaatregelen in acht nemen. “Iedereen was meteen mee in dat verhaal”, zegt Van Hools woordvoerder Dirk Snauwaert.

Bij Van Hool is er de voorbije weken altijd nog wel wat ‘noodzakelijke’ activiteit geweest, maar duizend man tegelijk aan het werk: dat was toch alweer van half maart geleden. “We zijn tevreden over de heropstart”, vertelt Dirk Snauwaert. “We voelden bij het vooraf opgeroepen personeel een grote bereidwilligheid om de regels zo goed mogelijk na te leven. Op onze website hadden we een filmpje geplaatst waarin werd uitgelegd waar de werknemers de komende tijd zo al rekening mee moeten houden. Om maar één voorbeeld te geven: in de eetzaal zullen er aan elke tafel enkele stoelen leeg blijven, kwestie van steeds voldoende onderlinge afstand te behouden.”

In de volgende dagen zal indien nodig nog worden bijgestuurd en op termijn kan er eventueel worden gedacht aan de inzet van bijkomende werkkrachten. “We zullen stap voor stap moeten gaan”, beseft Dirk Snauwaert. “Overigens is ook de toelevering van materialen de voorbije weken wat stilgevallen en dat moet eveneens weer op gang komen. Dat is een andere factor waar we rekening mee dienen te houden. We staan dus voor een paar uitdagingen.” Het zal ongetwijfeld nog een tijdje duren vooraleer Van Hool weer op maximale kracht zal draaien, maar de eerste stap is alvast gezet.