Burgemeestersbal levert 1 780 euro op voor vzw Den Brand Kristof De Cnodder

21 november 2019

Maar liefst 1 780 euro: zo veel leverde het bal op dat Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) op 28 september organiseerde in cultureel centrum De Mol. De burgervader overhandigde het volledige bedrag aan vzw Den Brand, die in de Sint-Annastraat al sinds 2004 een dagopvangcentrum voor mensen met een beperking runt.

Vanzelfsprekend was men bij Den Brand erg opgetogen over het cadeau dat men in ontvangst mocht nemen. De mooie geldsom zal worden gebruikt voor de aankoop van een tablet en enkele nieuwe meubelen.