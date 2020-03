Burgemeester Boogaerts voorlopig tevreden over discipline van burgers tijdens coronacrisis: “Politie stelde nog geen overtredingen vast” Kristof De Cnodder

23 maart 2020

14u17 5 Lier Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) is voorlopig tevreden over de discipline die de Lierenaars en Hooiktenaren tonen tijdens de coronacrisis. “Onze politieploegen hebben tot nu toe geen melding moeten maken van overtredingen tegen de opgelegde maatregelen”, aldus Boogaerts.

Het is inmiddels een dag of tien geleden dat de Nationale Veiligheidsraad een reeks maatregelen uitvaardigde om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tot nu toe lijken de inwoners van Lier en deelgemeente Koningshooikt zich daar goed aan te houden.

“Er zijn voortdurend politieploegen op ronde om na te gaan of alle maatregelen worden nageleefd en vooralsnog werden er geen overtredingen gemeld”, aldus burgemeester Boogaerts. “Om een voorbeeld te geven: zondag waren er veel wandelaars op de Vesten, maar zoals voorgeschreven verplaatsten die zich individueel of in gezinsverband. De groepjes onderling hielden dan weer voldoende afstand.”

Schepencollege in raadzaal

Boogaerts bedankt zijn burgers voor hun gedisciplineerd gedrag en tegelijk ook het stadspersoneel, de lokale huisartsen en de mensen van het Lierse Heilig-Hartziekenhuis voor hun inzet. “In het ziekenhuis levert men schitterend werk. Men is heel alert en prima voorbereid op de situatie”, stelt Boogaerts vast. “Ook de mensen van onze stadsdiensten doen er alles aan om in moeilijke omstandigheden de dienstverlening zo goed mogelijk op punt te houden. Voor ons personeel gaan we trouwens versneld over tot de aankoop van enkele elektrische fietsen en bakfietsen. Zo kunnen we gezamenlijke verplaatsingen met de auto of vrachtwagen vermijden.”

De burgemeester en zijn collega-politici doen intussen hun best om het goede voorbeeld te geven. “De gemeenteraadszitting van maart werd afgeblazen, net als verschillende vergaderingen. Kwestie van niet te veel mensen met mekaar in contact te brengen. Het schepencollege komt wel nog wekelijks samen. We doen dat in de raadzaal, waar we heel ver uit mekaar kunnen zitten”, besluit Frank Boogaerts. Schepen Walter Grootaers moet voorlopig verstek geven, want hij werd getroffen door het coronavirus. Volgens de laatste berichten is de Open VLD’er stilaan aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis mogen verlaten, maar zit nu thuis in quarantaine.

Meer over Frank Boogaerts

politiek