Buren helpen stad nieuwe linde op vest betalen: “Zo hebben we meteen grotere boom” Kristof De Cnodder

15 november 2019

14u45 0

Op de Lierse stadsvest, nabij de vroegere gasfabriek site, liet het stadsbestuur vanmiddag een nieuwe lindeboom planten. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat enkele buurtbewoners de boom mee hielpen betalen. “Op deze manier was er meer budget om ineens een grotere linde aan te kopen”, zeggen de initiatiefnemers.

Zoals bekend heeft het Lierse stadsbestuur de intentie om tijdens deze legislatuur een tienduizendtal nieuwe bomen aan te planten op het openbaar domein. Vlak bij de vroegere gasfabriek (in de Frederik Peltzerstraat) deed de stad nu – samen met enkele omwonenden – een speciale inspanning.

“Vorig jaar hebben we hier een zieke acacia moeten rooien”, zegt schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA). “Bedoeling was om nu een andere boom in de plaats te zetten. Gewoonlijk gaat dat dan om een boom met een stamomtrek van achttien à twintig centimeter. Enkele mensen uit de buurt vroegen ons of het mogelijk was om een wat grotere boom te voorzien, maar dat is een stuk duurder en het budget van de stad is natuurlijk gelimiteerd. De buren besloten daarop zelf geld in te zamelen voor een grotere boom en van het één kwam het ander.”

Enkele bewoners van de flats boven taverne Barvest legden samen 1 266,30 euro op tafel. De stad, die aanvankelijk 300 euro zou investeren, maakte uiteindelijk 600 euro vrij. Dat volstond om een acht meter hoge, vijf ton zware en vijftien jaar oude linde met een omtrek van 80 centimeter aan te kopen. De omwonenden waren er bij toen de boom vanmiddag de grond in ging en toonden zich bijzonder tevreden.

“Er bestaat een uitdrukking die zegt ‘boompje groot, baasje dood’. Wij zullen nu hopelijk toch iets meer plezier kunnen hebben van onze linde”, glimlachen buren Ria Suetens en Martin Van Gool. “In de voorbije jaren kenden we regelmatig hete zomers en dan is elk stukje schaduw welkom. Bovendien is een volwassen boom mooier qua uitzicht.”