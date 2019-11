Broers veroordeeld tot celstraf met uitstel TVDZM

19 november 2019

Drie broers hebben een celstraf gekregen van acht maanden met uitstel gedurende drie jaar. Het trio stond vorige maand terecht voor slagen en verwondingen in een café in Lier. In april 2018 kregen ze het aan de stok met een andere cafébezoeker uit Antwerpen. Nadat er was tumult was ontstaan na een botsing op weg naar het toilet, sloegen de drie broers hun latere slachtoffer later op de grond”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens. “Het slachtoffer moest ook nog verschillende trappen incasseren in het kruis.” De gevolgen waren ernstig. De Antwerpenaar hield er een gescheurde testikel aan over. Hij kreeg een schadevergoeding toegekend van iets meer dan 4.500 euro