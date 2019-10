Broers slaan jongeman in elkaar na ‘botsing’ op weg naar toilet TVDZM

04 oktober 2019

12u10 0

Drie broers riskeren een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel voor een vechtpartij op café in Lier. De drie kregen het begin april 2018 aan de stok met een andere cafébezoeker uit Antwerpen. “Op weg naar het toilet zou het latere slachtoffer tegen een van de drie broers hebben gebotst. Er ontstond wat tumult maar die doofde uit. Tot het slachtoffer naar buiten ging en hij de drie broers opnieuw tegen kwam”, klonk het bij procureur des konings Lieselotte Claessens op zitting. “Het slachtoffer werd op de grond geslagen en moest nadien verschillende trappen incasseren in het kruis.” Volgens de advocaat van het slachtoffer hield hij aan de aanval een gescheurde testikel over. Er werd een schadevergoeding gevraagd van bijna 10.000 euro. De verdediging kwam nog niet tot pleiten. De zaak gaat volgende week verder.