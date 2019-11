Brasserie Louis heeft nieuwe uitbater en heet voortaan Nethe & Drinke Kristof De Cnodder

02 november 2019

10u13 0

De voormalige Brasserie Louis op het Lierse Zimmerplein heropent op 4 november onder de naam Nethe & Drinke. De nieuwe zaakvoerder Dirk Suetens (56) heeft de nodige ervaring in de horeca, want hij runt in Mechelen al een paar jaar taverne Vrijbroekhof.

Op 29 oktober 2018 werd Brasserie Louis door de handelsrechtbank in Mechelen failliet verklaard. Iets meer dan één jaar later heropent de nieuwe uitbater Dirk Suetens de zaak als Nethe & Drinke. “Ik woon in Lier en zag een opportuniteit in dit gunstig gelegen pand”, vertelt Suetens. “Na enkele maanden herinrichten werd 4 november geprikt als openingsdatum. Eens we gestart zijn, gaan we onafgebroken door, want Nethe & Drinke zal geen sluitingsdag hebben.”

“Nethe & Drinke wordt een brasserie met een Belgisch-Franse keuken. Alles wordt ter plekke bereid, van onze vol-au-vent tot de garnaalkroketten”, belooft Suetens. “Op de middag gaan we dagelijks een simpele, maar lekkere dagschotel voorzien tegen een democratische prijs. Klanten zijn uiteraard eveneens welkom om pakweg een pannenkoek te komen eten of gewoon iets te drinken.”

Aangezien Dirk Suetens in Mechelen dus nog een horecazaak heeft, omringde hij zich in Lier met een team medewerkers waar hij alle vertrouwen in heeft. Zijn dochter Aaike (25) zal in Lier mee uitstaan voor de uitbating. Ook Nathalie Bouquet en Tom Goossens krijgen een belangrijke rol in de eet- en drinkgelegenheid, die trouwens een wat luchtiger interieur kreeg. Zo werd bijvoorbeeld de opvallende zware luster die er hing verwijderd.