Brandweer rukt uit voor smeulende spouwmuur TVDZM

12 juni 2019

15u50 0 Lier De Lierse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is woensdagmiddag moeten uitrukken naar de Rivierstraat in Lier. Arbeiders waren er roofing aan het branden op de terrassen van een nieuwbouwproject De Boterton.

“Daarbij is er iets in de spouwmuur geraakt, waardoor die is beginnen te smeulen”, luidt het bij de hulpdiensten. “De arbeiders verwittigden de hulpdiensten maar begonnen ook zelf meteen te blussen met brandblussers.”

De arbeiders kregen het vuur snel onder controle. De brandweer moest enkel een nacontrole uitvoeren en een deeltje uit de muur wegnemen. “Om zeker te zijn dat alle vlammen geblust waren”, besluiten de hulpdiensten.