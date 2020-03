Brandweer rukt uit voor lekkende batterij in doe-het-zelfzaak Els Dalemans

07 maart 2020

18u18 0 Lier De brandweerpost Lier van Brandweerzone Rivierenland rukte zaterdag uit naar een doe-het-zelfzaak in de Pallieterstad. “In de winkel was rond 13 uur een vorkheftruck gekanteld, en bij die val was een hoeveelheid batterijzuur vrijgekomen”, zegt woordvoerder Magalie Derboven van politie Lier.

“Om er voor te zorgen dat niemand met dit zuur in contact zou komen, werd een gedeelte van de winkel enige tijd afgesloten. De lokale brandweerploeg hielp de werknemers om het batterijzuur veilig en vlot op te ruimen. Niemand van de vijftigtal aanwezigen was in gevaar.”