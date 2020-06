Brandweer krijgt tiental oproepen voor wateroverlast Tim Van der Zeypen en Kristof De Cnodder

17 juni 2020

18u00 0 Lier De brandweerzone Rivierenland heeft woensdagnamiddag een tiental oproepen gekregen vanuit Lier. Door de hevige regenval kwamen er verschillende straten blank te staan.

Dat gebeurde onder meer langs de Lispersteenweg, de Mallekotstraat, de Beatrijslaan en in de Ernest Claeslaan. Ook aan het Heilig Hartziekenhuis in Lier was er wateroverlast. Verder dreigde het water zowel op de Grote Markt als langs de Antwerpsestraat binnen te lopen in respectievelijk een café en magazijn.

Verder moest de brandweer in Heist-op-den-Berg nog uitrukken naar het Industriepark. Daar had de regen een parking van een bedrijf onder water gezet. Tot slot zette de hevige regenbui ook nog zowel Melkouwen als de Dennenweg in Berlaar onder water.