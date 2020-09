Brand in washok zorgt voor felle rookontwikkeling Tim Van Der Zeypen

22 september 2020

In de Molenlaan is vanmiddag een brandje uitgebroken in een washok van een woning. Een droogkast had er vuur gevat. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Volgens de hulpdiensten was er wel een aanzienlijke rookontwikkeling. Er moest geventileerd worden. De schade in de woning bleef beperkt.