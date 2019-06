Bouwbedrijf D’Hulst genomineerd voor trofee Voka Kristof De Cnodder

12 juni 2019

16u45 0 Lier Bouwbedrijf D’Hulst uit Lier is genomineerd voor de Prijs Ondernemen die Voka (de Kamer Van Koophandel) Mechelen-Kempen jaarlijks uitreikt. In totaal dingen negen ondernemingen mee naar de trofee, die op 26 september wordt uitgereikt.

Het familiebedrijf D’Hulst vertegenwoordigt in de finale de afdeling Neteland. Vandaag werd gedelegeerd bestuurder Sophie D’Hulst op de hoogte gesteld van de nominatie en ze reageerde blij verrast. “Dit komt onverwacht, maar we vinden het natuurlijk heel leuk”, vertelt Sophie D’Hulst, die de firma een tweetal jaar geleden overnam van haar vader Patrick. “Het is een duwtje in de rug van jong, vrouwelijk ondernemerschap.”

D’Hulst is al meer dan honderd jaar actief en is van vele markten thuis. Zo bouwde D’Hulst onder andere al sociale woningen, luxevilla’s, appartementen en rusthuizen. Ook renovatiewerken neemt D’Hulst voor zijn rekening. Het bedrijf telt ongeveer vijftig werknemers in dienst en draait een jaarlijkse omzet van vijftien miljoen euro.