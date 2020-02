Bouwaanvraag voor 25 wooneenheden aan Zevenbergen werd afgeketst Kristof De Cnodder

03 februari 2020

10u44 0 Lier Het Lierse schepencollege heeft de omgevingsaanvraag voor 22 appartementen en drie eengezinswoningen tegenover de plaatselijke Colruyt vestiging afgewezen. Zo is er volgens het college onder andere iets mis met de vierde bouwlaag die werd voorzien.

Eind vorig jaar vroeg projectontwikkelaar GBR Vastgoed uit Borsbeek een vergunning aan voor de bouw van twee appartementsblokken en drie gekoppelde woningen tussen de Antwerpsesteenweg en de Laportalaan. In de achterliggende wijk Zevenbergen werd die aanvraag echter niet op gejuich onthaald. Heel wat buurtbewoners vreesden onder meer voor extra verkeersdrukte en uiteindelijk werden er meer dan honderd bezwaarschriften ingediend.

De stad Lier besliste recent om geen groen licht te geven voor de bouwplannen. In het besluit van het schepencollege staat het volgende te lezen: “De vierde bouwlaag is te hoog. Niet alle appartementen bieden voldoende woonkwaliteit. De oprit naar de Laportalaan is te breed. De paden naar de Antwerpsesteenweg zijn te breed.”

GBR Vastgoed kan voorlopig dus niet beginnen bouwen. De firma kan bij het provinciebestuur wel beroep aantekenen tegen de beslissing van de stad Lier. Een andere optie is de plannen enigszins bijsturen en een nieuwe aanvraag indienen.