Bouw nieuwe sporthallen loopt kleine vertraging op Kristof De Cnodder

02 september 2019

De bouw van twee nieuwe stedelijke sporthallen in Lier heeft een kleine vertraging opgelopen. In plaats van begin september zullen de zalen pas eind deze maand officieel hun deuren openen.

De stad Lier laat momenteel een grote sporthal bouwen aan Campus Arthur Vanderpoorten van het Atheneum en een gym- en danszaal aan Campus Louis Zimmer. Volgens de oorspronkelijke planning zouden beide zalen tegen het begin van het schooljaar klaar zijn, maar die timing bleek iets te optimistisch. Pas over een paar weken zal alles helemaal op punt staan. Aan Campus Vanderpoorten moest er in extremis een hoogspanningscabine worden geplaatst, iets wat aanvankelijk niet was voorzien. Op Campus Louis Zimmer is de afwerking nog niet helemaal klaar.

“Het gaat om kleine vertragingen, die voor weinig problemen zullen zorgen”, vertelt Liers schepen van Sport Ivo Andries (Open VLD). “Met de verenigingen en scholen die de nieuwe infrastructuur gaan gebruiken werden regelingen getroffen. Beide sites zullen vermoedelijk pas tegen eind september honderd procent in orde zijn, maar in principe zal er midden deze maand toch al gesport kunnen worden.”

De zaal op Campus Vanderpoorten zal worden gebruikt door enkele zaalvoetbalclubs, badmintonclub Tornado en basketbalclub GUCO. Deze laatste vereniging gaat ook de bijhorende cafetaria uitbaten. “De vertraging is vervelend, maar geen ramp. We hebben elders in de stad nog velden ter beschikking, dus we kunnen onze plan trekken”, zegt voorzitter Serge Vandriessche van GUCO. “Momenteel trainen we soms met enkele ploegen op één terrein en dat is niet ideaal, maar voor eventjes is het te doen. Onze eerste competitiewedstrijden werken we af in onze oude thuishaven, aan het Sint-Gummaruscollege.”