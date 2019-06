Bouw 81 extra flats op site Handbogenhof start dit najaar Kristof De Cnodder

05 juni 2019

Projectontwikkelaar CAAAP begint dit najaar in de Lierse Kanunnik Davidlaan te bouwen aan fase twee van woonproject Handbogenhof. Tegen begin 2022 zouden er op de site 81 appartementen, één praktijkwoning, zes handelspanden, een centrale tuin en een ondergrondse parking moeten verrijzen. “Met een divers aanbod mikken we op een gevarieerd publiek”, klinkt het bij CAAAP.

Ongeveer een jaar geleden leverde CAAAP deel één van project Handbogenhof op. In die fase werden dienstencentrum ’t Schoppeke en 35 seniorenflats gebouwd. “Inmiddels is de omgevingsvergunning voor fase twee ook afgeleverd”, vertelt marketing manager Lieselot Vandemaele van CAAAP. “In het najaar starten de effectieve bouwwerken, die ongeveer twee en een half jaar zullen duren. Verdeeld over vijf gebouwen gaan we 81 wooneenheden, een praktijkwoning en zes handelspanden optrekken. Ondergronds voorzien we een parking met 61 gewone autostaanplaatsen, veertig afgesloten garageboxen en 263 fietsenstallingen.”

De ligging, vlak bij de groene stadsvesten en de Grote Markt, is een belangrijke troef voor het project. “Ook de centrale tuin wordt een meerwaarde”, zegt Lieselot Vandemaele. “Het volledige binnengebied van het Handbogenhof wordt trouwens autovrij gemaakt. We merken dat er veel interesse is voor het project. Gisteren organiseerden we een lanceringsavond en daar werden meteen vijf appartementen gereserveerd.”

CAAAP maakt zich sterk dat er voor elk wat wils is in het Handbogenhof. “Ons aanbod is erg divers. We hebben appartementen met één, twee en drie slaapkamers”, legt Lieselot Vandemaele uit. “Verder bouwen we ook enkele luxueuze penthouses.” De goedkoopste flats zijn beschikbaar vanaf 187 000 euro, maar er zijn er ook van 300 000 euro en meer.

Tot slot nog dit: de vijf flatgebouwen krijgen straks allemaal een naam die komt uit het oeuvre van Liers bekendste schrijver Felix Timmermans: Oranjebloemekens, Hovenierken, Wilgen, Elegast en Krabbekoker. Geïnteresseerden kunnen vanavond nog komen naar een tweede infoavond. Die vindt plaats in ’t Schoppeke, tussen 19 en 21.30 uur. Meer info is ook terug te vinden op www.handbogenhof.be