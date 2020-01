Bouw 46 nieuwe appartementen in Kreefstraat is van start gegaan Kristof De Cnodder

08 januari 2020

12u17 0 Lier In de Kreeftstraat in Lier is projectontwikkelaar Het Landgoed Development begonnen met de bouw van het appartementencomplex Bogerse Velden II. In totaal zal het project 46 flats omvatten, verspreid over twee aparte gebouwen. De oplevering is over een dik jaar voorzien.

Enkele jaren geleden werd in de Arbeidsstraat appartementencomplex Bogerse Velden I opgetrokken. Iets verderop zal in de komende maanden Bogerse Velden II verrijzen. De stijl van de appartementen is gelijkaardig, al zal de buitenkant toch een wat ander uitzicht krijgen: Bogerse Velden I kreeg een rode gevelsteen, voor Bogerse Velden II is een grijze steen voorzien.

In het nieuwe complex zitten 46 wooneenheden. “We kozen voor een mix van appartementen met één, twee en drie slaapkamers”, klinkt het bij Het Landgoed Development. “De gelijkvloerse woonsten hebben een eigen tuintje, op de verdiepingen is er overal een terras.” De meest luxueuze driekamerflats zijn de vier penthouses die worden aangeboden. Aan het project is ook een ondergrondse parking voorzien. De prijzen van de appartementen variëren tussen 200 500 euro en 476 000 euro. Voor die laatste som kan u eigenaar worden van een penthouse van 178 vierkante meter groot.

Meer info op www.bogersevelden.be