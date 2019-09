Boulevard Gommaar brengt tien straatartiesten naar Berlaarsestraat en omgeving Kristof De Cnodder

04 september 2019

09u30 2

Komend weekend staat in de Berlaarsestraat en omgeving de achtste editie van straatfestival Boulevard Gommaar op het programma. De winkeliers in de buurt openen zowel op zaterdag als zondag (tussen 12 en 18 uur) de deuren en zorgen voor allerlei randanimatie in enkele verkeersvrij gemaakte straten.

Maar liefst tien verschillende straatartiesten komen langs in de Rechtestraat, Heilige-Geeststraat, Berlaarsestraat en Berlarij. Ook in de nabijgelegen wijk ’t Looks is er vanalles te doen. Daar organiseert het buurtcomité namelijk het wijkfestival ’t Looks Oep z’n Leukst. Op zaterdag en zondag zijn er tal van muzikale optredens voorzien op het Sionsplein. Op zondag is er vanaf 9 uur ook nog een rommelmarkt. De buurtwerking van ’t Looks viert trouwens zijn tiende verjaardag.

Meer info op www.shoppeninlier.be