Boeken lenen kan binnenkort ook in ‘zwerfbibliotheken’ Kristof De Cnodder

10 juni 2019

09u51 0

De Lierse stadsbibliotheek de Fé lanceert op 22 juni vijf zogenaamde zwerfbibliotheken. Die worden opgesteld in de wachtzaal van het station, in de voortuin van buitenschoolse kinderopvang Kadee (Koningshooikt), aan de inkom van zwembad De Waterperels, nabij de Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans en aan de speeltuin in het stadspark.

Een zwerfbibliotheek is een kast waarin boeken worden uitgestald die je gratis en zonder enige registratie (op basis van vertrouwen) mag lenen. De boeken in kwestie zijn in de hoofdbibliotheek uit roulatie genomen, maar krijgen op deze manier toch een tweede leven. Daarnaast hoopt de bib ook op giften van gebruikers, onder het motto ‘leen een boek, geef een boek’. Het bibliotheekpersoneel zal de zwerfboekenkasten regelmatig aanvullen en onderhouden.