Boek over tekenaar Jaap Oudes voorgesteld: “Hij had voorliefde voor Lier” Kristof De Cnodder

22 november 2019

18u54 0

In het stadhuis van Lier werd vandaag een boek voorgesteld over leven en werk van de Nederlandse tekenaar Jaap Oudes zaliger. Het was geen toeval dat het naslagwerk uitgerekend in Lier werd gepresenteerd, want tijdens zijn leven bezocht Oudes regelmatig de Pallieterstad. Ook in zijn werk komen er af en toe Lierse stadsbeelden aan bod.

Jaap Oudes (1926-1998) was een tekenaar met roots in het Nederlandse Alkmaar, maar de man had ook een voorliefde voor Vlaanderen. Onder andere het Limburgse openluchtmuseum Bokrijk én de stad Lier behoorden tot Oudes’ favoriete bestemmingen voor een uitstap. Het boek ‘Als ik teken ben ik op reis, Jaap Oudes en zijn fantasievolle kijk op de wereld’ werd daarom in het Lierse stadhuis voorgesteld.

“In 1954 bezocht Jaap Oudes voor het eerst Lier en sindsdien had een voorliefde voor de stad”, geven de auteurs van ‘Als ik teken ben ik op reis’ mee. “Overigens was hij ook liefhebber van de boeken van Lierenaar Felix Timmermans. Jaap had tijdens zijn leven contact met de familie Timmermans. Karakterieel had Jaap zelfs wat weg van Timmermans bekende personage Pallieter.”

Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) mocht het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nemen. “Het is leuk dat je in Jaap Oudes’ werk verschillende herkenbare beelden uit Lier terugziet”, aldus Boogaerts. “Ook de link met Timmermans is speciaal. Om die reden speelden wij met plezier gastheer voor deze boekpresentatie.”

Het boek bestellen kan via www.dirkenjaapoudes.nl