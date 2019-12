Binnenkort ook administratieve dienstverleners welkom in winkelstraat: stad werkt aan aanpassing beleidsvisie detailhandel Kristof De Cnodder

10 december 2019

10u17 1

Het stadsbestuur van Lier wil het voor bedrijven die administratieve diensten aanbieden makkelijker maken om zich te vestigen in de winkelas Antwerpsestraat. Om één en ander te regelen staat er een wijziging van de stedelijke beleidsvisie rond detailhandel op til.

Eind 2014 zette het toenmalige stadsbestuur een beleidsvisie op papier omtrent de detailhandel in Lier. In theorie mogen administratieve dienstverleners zich sindsdien niet zomaar meer vestigen in de Antwerpsestraat, omdat de stad daar zo veel mogelijk winkels wil centraliseren. Toen in het najaar van 2018 interimkantoor Accent een leegstaand pand in de Antwerpsestraat innam, werd dit voorwerp van discussie binnen de gemeenteraad. Accent had eerst een functiewijziging moeten aanvragen en had dat niet gedaan. Toenmalig schepen van Lokale Economie Lucien Herijgers (N-VA) liet op dat moment verstaan dat het lang niet zeker was dat de stad toestemming zou hebben gegeven. De situatie werd echter wel gedoogd.

Intussen hield het nieuwe schepencollege de zaak tegen het licht. Op basis van gesprekken met specialisten uit de retailsector en ‘voortschrijdend inzicht’ wil men de beleidsvisie detailhandel nu aanpassen. “Wij willen dat het voor administratieve dienstverleners voortaan makkelijker wordt om een filiaal te openen in de Antwerpsestraat”, zegt huidig economieschepen Rik Verwaest (N-VA). “Dat kunnen bijvoorbeeld interimkantoren zijn, maar ook immokantoren of banken. Voorwaarde is wel dat ze een zichtbare vitrine blijven behouden en dat mensen er terecht kunnen zonder afspraak. Op die manier wordt er extra passage gecreëerd, wat ook goed is voor de winkeliers. Een dergelijke invulling is alleszins beter dan een leegstaand pand.”

De wijziging wordt maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.