Binnenkort kan je ook wandelen tegen Parkinson Fietstocht Parkinson of a Bitch krijgt vervolg en een ‘broertje’ Kristof De Cnodder

20 juni 2019

13u17 0

Er komt een tweede editie van de Parkinson of a Bitch fietstocht. Meer zelfs: het Lierse evenement dat geld inzamelt voor de strijd tegen de ziekte van Parkinson krijgt er een ‘broertje’ bij. Op 7 september zijn ook wandelaars welkom.

Het idee voor Parkinson of a Bitch ontstond een jaar geleden bij vrienden en familieleden van de Lierse Parkinsonpatiënt Maarten ‘de Mettes’ Renders (39). Men wilde iets doen om centen in te zamelen voor het Parkinsononderzoek dat de universiteit van Antwerpen voert en ook voor Maarten zelf. Omwille van zijn ziekte moet Maarten immers regelmatig praktische aanpassingen laten uitvoeren aan zijn woning en dat kost geld. De sympathisanten besloten een fietstocht te organiseren, die vorig jaar maar liefst 800 deelnemers lokte.

“Dat cijfer overtrof onze stoutste verwachtingen”, zegt Maartens tweelingbroer Thomas. “In totaal zamelden we 13 000 euro in. Het was logisch dat er dit jaar een vervolg zou komen. De tweede editie van Parkinson of a Bitch vertrekt op zaterdag 7 september aan de scoutslokalen in de Marnixdreef.”

“Nieuw is dat er nu ook een wat kortere fietsroute wordt uitgetekend, geschikt voor gezinnen met jonge kinderen”, vult medeorganisator Tom Claes aan. “Verder zijn er voor het eerst twee wandelingen voorzien. Wie niet sportief is kan altijd iets komen eten of drinken aan de scoutslokalen. Zo komt iedereen aan zijn trekken.”

Er zijn bewegwijzerde wandelingen van 5 en 12 kilometer en fietstochten van 16, 26, 47, 66 en 91 kilometer. Terwijl er vorig jaar richting Aarschot werd gefietst, trekt men nu meer noordwaarts. Peter van het event is opnieuw Adriaan Van den Hoof. De Lierse acteur/comedian is een vriend van de familie Renders. “Welke afstand ik zelf zal afleggen? Dat zal van de vorm van de dag afhangen, al lijkt de kans klein dat ik voor de 91 kilometer ga”, knipoogt Van den Hoof.

Maarten Renders houdt er aan om de zowat vijftig vrijwilligers en twintig sponsors te bedanken: “Dankzij die sponsors zijn we trouwens al op voorhand uit de kosten.” Inschrijven voor Parkinson of a Bitch is vanaf nu al mogelijk. De deelnameprijs bedraagt twaalf euro voor volwassenen en zeven voor kinderen. Voor die prijs krijgt u een verzekering, een T-shirt, een spaghettimaaltijd en enkele versnaperingen voor onderweg. Meer info op www.parkinsonofabitch.be