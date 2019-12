Bijzonder stuk vastgoed te koop: voor 549 000 euro is vroegere woning Felix Timmermans van u Kristof De Cnodder

19 december 2019

11u15 0 Lier Aan de Antwerpsesteenweg 174 in Lier staat een woning met een bijzondere geschiedenis te koop. Het gaat om een herenhuis waar de bekende schrijver Felix Timmermans zaliger nog een tijdje heeft gewoond. De vraagprijs voor het pand bedraagt 549 000 euro.

Het gebouw in kwestie dateert uit 1890. In de jaren ’20 van de vorige eeuw was het even eigendom van auteur Felix Timmermans. Nadien was er onder andere een dokterspraktijk en een boekhoudkantoor gevestigd. Het boekhoudkantoor in kwestie verhuisde een tijdje geleden en zo kwam de vroegere woonst van Timmermans te koop staan.

“Het pand werd vrij recent gerenoveerd – met behoud van heel wat authentieke elementen - en het biedt tal van mogelijkheden”, vertelt Bert Heyselbergs van Hillewaere Vastgoed, het immokantoor dat de verkoop begeleidt. “Je zou er een ruime gezinswoning met zes slaapkamers van kunnen maken. Maar even goed kan het een kantoor blijven, eventueel met een woongedeelte aan. Het gebouw omvormen tot een bed and breakfast is bijvoorbeeld nog een andere optie.”

Aan de woning is een lap grond verbonden van ruim zevenhonderd vierkante meter. Nog leuk om te vermelden: beneden is er een echte wijnkelder. De huidige eigenaars vragen 549 000 euro voor het gebouw. Meer info via www.hillewaere-vastgoed.be