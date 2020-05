Bezoekers komen gespreid naar herstart Lierse zaterdagmarkt: “Slechts gedurende vijf minuten mensen moeten weigeren” Kristof De Cnodder

23 mei 2020

15u44 0 Lier Na twee maanden lockdown is de Lierse zaterdagmarkt vanochtend vlotjes weer van start gegaan. “Over de hele voormiddag kwamen er een paar duizend mensen naar de markt, maar ze kwamen mooi gespreid en hielden zich over het algemeen gedisciplineerd aan de opgelegde coronamaatregelen”, zegt een tevreden schepen van Lokale Economie Rik Verwaest (N-VA).

Er mochten maximum vijftig kramen en vierhonderd bezoekers tegelijk worden toegelaten op de markt, die tot nader order plaats vindt op en rond het Renaat Veremansplein. Dat zorgde eigenlijk niet voor problemen. “Op een gegeven moment was de maximale bezoekerscapaciteit bereikt en konden we even geen nieuwe mensen toelaten, maar dat duurde slechts vijf minuutjes”, vertelt Rik Verwaest. “Wie een kijkje kwam nemen op de markt toonde ook de nodige discipline. De herstart verliep dus eigenlijk zoals we het hadden gedroomd. Hopelijk kunnen we die lijn in de komende weken doortrekken.”