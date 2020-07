Bewoonster betrapt inbrekers Tim Van Der Zeypen

15 juli 2020

15u50 0 Lier Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag geprobeerd om in te breken in een woning langs de Tarwelaan in Koningshooikt (Lier).

“Het was de bewoonster van de woning die de inbraak opmerkte”, zegt politiewoordvoerster Magalie Derboven. “Toen de daders het slot van de voordeur probeerden te forceren.” Wanneer de bewoonster poolshoogte ging nemen, sloegen de daders op de vlucht. “Ook het BIN-netwerk trad in werking”, gaat politiewoordvoerster Derboven verder. De daders zijn voorlopig nog steeds spoorloos. Er is een onderzoek opgestart. Een buit werd er niet gemaakt.