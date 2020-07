Bestuurder rijdt 71 km/uur in zone dertig Tim Van Der Zeypen

15 juli 2020

16u25 0 Lier De politie van Lier heeft in de Bernard Van Hoolstraat een bestuurder geflitst aan 71 kilometer per uur. Op die plek telt er een maximum toegelaten snelheid van dertig kilometer per uur. Bij dertien verschillende snelheidscontroles in Lier én Koningshooikt, werden er de voorbije maand maar liefst 3.624 auto’s gecontroleerd.

De snelheidsduivel mag zich binnenkort aan een uitnodiging van de politierechtbank verwachten. Hij riskeert niet enkel een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro, maar ook nog eens een bijkomend rijverbod.

“Van alle gecontroleerde chauffeurs, reed er tien procent te snel”, vult politiewoordvoerster Magalie Derboven aan. Naast de Bernard Van Hoolstraat betrapte de politie ook nog een chauffeur die afklokte op 99 kilometer per uur in de bebouwde kom én een chauffeur die maar liefst 48 kilometer per uur te snel reed in een zone zeventig.

Werfverkeer

“We hebben ook extra snelheidscontroles uitgevoerd in de Ringenhofwijk na klachten over het werfverkeer. Hier werden in twee straten, twee snelheidsovertredingen vastgesteld”, gaat Derboven verder. “De meeste bestuurders hielden zich dus aan de snelheidsbeperkingen.”

De controles kaderden binnen het zonaal veiligheidsplan en zullen de komende weken en maanden blijven worden herhaald.