Bestuurder (44) zwaargewond na frontale botsing met tractor Tim Van Der Zeypen

31 juli 2020

19u50 2 Lier In de Hulststraat in Lier is vrijdagnamiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een personenwagen reed er frontaal in op een tractor. De 44-jarige autobestuurder werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.30 uur en kort na een bocht op een honderdtal meters van het kruispunt van de Hulststraat met de Lintsesteenweg. De chauffeur van een Renault Clio botste er frontaal tegen een tegenligger. Het ging om een tractor met trekker. Die laatste vervoerde net afgemaaid gras.

De impact van het ongeval was bijzonder zwaar. De wagen slingerde weg en kwam tot stilstand in een gracht langs de rijbaan. Brokstukken van het voertuig lagen verspreid over de weg. Politie, brandweer en de medische hulpdiensten, waaronder een MUG-team van het Heilig Hartziekenhuis, kwamen ter plaatse.

Kritiek

“Wij hebben het slachtoffer vanuit zijn benarde positie bevrijd en overgedragen aan de medische diensten”, zegt kapitein Bart Stroobants van de Lierse brandweerpost van de Hulpverleningszone Rivierenland. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend van de medische diensten.

Nadien werd de veertiger met zeer zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Zijn toestand is naar verluidt kritiek. De rijbaan werd na het ongeval afgesloten voor alle verkeer en de politie van Lier stelde een perimeter in.

Veiligheidsgordel

“Om de omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken”, klinkt het bij politiewoordvoerster Magalie Derboven. “Het parket werd ingelicht en stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse.” Volgens de eerste vaststellingen zou de chauffeur zijn veiligheidsgordel niet hebben gedragen.

Of de 44-jarige man ook te snel heeft gereden, is nog niet duidelijk. In de buurt werd na het ongeval opnieuw gepleit voor snelheidscontroles. “Er wordt hier nog steeds veel te snel gereden in de straat”, zuchten enkele buurtbewoners.