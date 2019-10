Bestuur Lierse Kempenzonen belaagd tijdens verplaatsing naar Charleroi: “Ongeziene en beangstigende ervaring” Kristof De Cnodder

20 oktober 2019

08u58 4

Het bestuur van voetbalclub Lierse Kempenzonen werd zaterdagavond tijdens de verplaatsing naar Olympic Charleroi in het stadion belaagd door een grote groep lokale supporters. “Een beangstigende ervaring”, zegt voorzitter Luc Van Thillo, die uitgerekend gisteren 50 werd. Van Thillo overweegt ernstig om klacht neer te leggen bij de politie.

Olympic Charleroi-Lierse verliep van in het begin in een grimmig sfeertje. Toen de thuisploeg in minuut 75 op voorsprong kwam, raakten de gemoederen alleen maar meer verhit. De gelijkmaker van Lierses kapitein Frederic Frans - diep in blessuretijd – deed de boel helemáál ontploffen. Op de hoofdtribune keerden enkele tientallen heethoofden zich tegen het bestuur van Lierse. Dat leidde tot duw- en trekwerk, met tussendoor zelfs een paar slagen.

“Enkele supporters van Charleroi, waaronder zelfs één bestuurslid, waren ons al heel de tijd aan het uitdagen”, vertelt Liersepreses Luc Van Thillo. Hij volgde de partij aan de zijde van CEO Yorik Torreele en bestuursleden Herwig en Stefan Van Lommel. “Na de 1-0 kregen we al heel wat verwensingen over ons heen. Toen we wat later zelf de 1-1 te vierden, was het kot te klein. Plots werden we omsingeld door een grote groep Charleroi-aanhangers. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Hoewel niemand grote verwondingen opliep, was het wel een beangstigende ervaring. Te meer omdat er in eerste instantie geen politie en slechts één steward was om tussenbeide te komen. De organisatie schoot dus ook te kort.”

Enkele journalisten die het incident hadden proberen te filmen, werden eveneens hardhandig aangepakt door de plaatselijke hooligans. “Uiteindelijk hebben we ons toch een weg kunnen banen door de menigte en konden we schuilen in het bestuurslokaal”, gaat Luc Van Thillo verder. “Na een hele tijd wachten, kwam de politie ter plaatse om ons veilig te ontzetten. Voor mij werd het een vijftigste verjaardag om nooit te vergeten, maar helaas niet om de juiste redenen. Ik denk trouwens niet dat we dit zo gaan laten. Ik overweeg ernstig om een klacht neer te leggen. Dergelijke taferelen zijn ongehoord in een voetbalstadion.”