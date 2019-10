Beschermd gebouw met café ‘t Glazen Huys staat te koop Kristof De Cnodder

25 oktober 2019

Het herenhuis waarin café ‘t Glazen Huys is gevestigd staat te koop. Voor 685 000 euro kan het beschermde gebouw op de hoek van de Berlaarsestraat en de Sint-Gummarusstraat van u zijn. De toekomst van ‘t Glazen Huys hangt dus af van de plannen die de eventuele nieuwe koper er mee heeft.

Op de website van immokantoor Era wordt het pand in kwestie aangeprezen als een ‘standingvol gebouw’ met een totale oppervlakte van 384 vierkante meter. “Het gebouw straalt geschiedenis uit”, zegt Charlotte Hellemans van Era. “Het bouwjaar dateert van voor 1850. In de Eerste Wereldoorlog werd de woning grotendeels vernield, maar achteraf werd ze prachtig hersteld.”

Tegenwoordig wordt het pand niet bewoond, maar door twee bedrijven gebruikt als kantoorruimte. Op de benedenverdieping bevindt zich dus café ‘t Glazen Huys. “Het gebouw is eigendom van één van de twee firma’s die er nu gevestigd zijn. De directie heeft echter verhuisplannen en wil daarom verkopen”, legt Charlotte Hellemans uit. “De toekomstige koper kan er, indien gewenst, uiteraard opnieuw een woonst van maken. Er bestaat ook een mogelijkheid om te verbouwen tot een drietal appartementen.”

Of café ‘t Glazen Huys kan blijven verder bestaan, hangt dus af van wat de toekomstige koper wil. De uitbater konden we niet bereiken voor een reactie, want de kroeg is een paar dagen gesloten. ’t Glazen Huys is in Lier onder andere bekend voor de quizavonden die er regelmatig werden georganiseerd. Televisiemaker en fervent quizzer Bart De Pauw, die vlakbij woont, was op die avonden een vaste gast.

Meer info: https://www.era.be/nl/te-koop/lier/handelspand/standingvol-gebouw