Bert Wollants (N-VA) met vijfduizend stemmen meer herkozen: “Alleen jammer dat partij achteruitging” Kristof De Cnodder

27 mei 2019

10u10 0

Vanuit Lier mag er straks één vertegenwoordiger naar het federale parlement. Net als in de voorbije twee legislaturen wist Liers schepen Bert Wollants (N-VA) gisteren een zetel te veroveren. “Ik ben blij met mijn persoonlijke score, maar het is tegelijk jammer dat mijn partij wat van zijn pluimen verloor.”

Met 15 603 voorkeurstemmen scoorde Bert Wollants merkelijk beter dan in 2014, toen hij 10 487 kruisjes achter zijn naam kreeg. Wollants’ werk in Brussel werd door de keizer dus duidelijk geapprecieerd. “Voor mezelf is dat een leuke vaststelling”, reageert de herkozen volksvertegenwoordiger. “Anderzijds kan ik natuurlijk niet helemaal tevreden zijn. Mijn partij ging er op achteruit, al blijven we wel de grootste en dus een belangrijke speler.”

N-VA verloor heel wat stemmen aan Vlaams Belang, een vaststelling waar Wollants niet blind voor blijft. “We kunnen nu niet zomaar zeggen dat de keuze van die mensen er niet toe doet. Ik denk dat we ten minste eens moeten luisteren naar wat de vertegenwoordigers van Vlaams Belang te vertellen hebben. Hoe dan ook lijken de kaarten na deze verkiezing niet eenvoudig te liggen”, merkt Bert Wollants op.

Zelf wil Wollants zich in de komende jaren blijven verdiepen in de dossiers waar hij mee bezig was. “Mijn grootste aandachtspunt blijft alles wat met energie- en klimaatbeleid heeft te maken. Nu de foute keuzes maken zou een serieuze prijsverhoging kunnen opleveren voor de consument en dat wil ik verhinderen. Wat ik in Brussel voor de stad Lier kan betekenen? Voor de opwaardering van de stationsbuurt hebben we de hulp van de NMBS nodig en aan die kar zal ik als parlementslid proberen te trekken.”