Berlarij krijgt opknapbeurt tijdens paasvakantie Structurele heraanleg is voor begin volgend jaar Kristof De Cnodder

31 maart 2020

10u27 0 Lier De Berlarij in Lier wordt tussen 6 en 17 april opgelapt. De stedelijke technische dienst zal dan enkele wegverzakkingen herstellen. Een definitieve heraanleg van de straat staat in het voorjaar van 2021 op het programma.

Het wegdek van de Berlarij is al langer in een slechte staat. Het stadsbestuur heeft plannen voor een structurele heraanleg, maar omdat de lokale handelaars graag ruim op voorhand wisten wanneer dat zou gebeuren, is dat iets voor begin 2021. “In afwachting brachten we de belangrijkste verzakkingen in kaart. Daar gaan we de bestaande klinkerverharding nu vervangen”, zegt Liers schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA). “Op die manier moet de Berlarij alvast weer veiliger worden voor de weggebruikers.”

Omdat de werken in volle lockdownperiode gebeuren, gaan de middenstanders in de Berlarij er geen extra last van ondervinden. Tijdens de herstelling van de weg zal het doorgaand verkeer worden omgeleid via de Leuvensevest, de Koningin Astridlaan en de Arthur Vanderpoortenlaan.