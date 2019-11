Benefietfuif Drink Pink viert jubileum in sprookjesachtige sfeer Organisatie zamelt geld in voor vzw Mondiale Werken Kristof De Cnodder

24 november 2019

22u07 0

In jeugdhuis Moevement in Lier vindt zaterdag de vijfde editie plaats van de Drink Pink benefietfuif, een actie in het kader van Studio Brussels Warmste Week. De opbrengst gaat naar de vzw Mondiale Werken.

Drink Pink ontstond vier jaar geleden. Eén van de drijvende krachten was de Lierse Anneke Geeraerts, die werd getroffen door borstkanker. Anneke en enkele vriendinnen besloten om via een fuif geld te gaan inzamelen voor Think Pink, een vzw die strijdt tegen borstkanker. Helaas overleed Anneke op 29 april 2017 op amper 27-jarige leeftijd. Haar vriendinnen besloten om Drink Pink te blijven verder zetten en zo is het evenement nu al aan zijn vijfde uitgave toe.

“Na Think Pink hebben we ons ingezet voor Pink Ribbon, Kom Op Tegen Kanker en het Kinderkankerfonds. Nu gaan we voor het eerst iets doen voor een goed doel dat niets met kankerbestrijding te maken heeft”, vertelt medeorganisatrice Lies Hoefkens. “We kozen voor de lokale vzw Mondiale Werken, die hulp biedt aan vluchtelingen. Drink Pink blijft voor ons altijd een speciaal moment. We zien er steeds heel veel mensen terug die een band hadden met Anneke. Ook haar familie komt elk jaar langs.”

Mensen die Anneke niet hebben gekend zijn zaterdag uiteraard eveneens welkom. “Voor het eerst werken we rond een thema, met name de sprookjes van Duizend-en-een-nacht”, legt Lies Hoefkens uit. “De cafetaria van het Moevement wordt daarom aangekleed als een Arabische balzaal. Wie verkleed komt, krijgt een gratis consumptie. In de grote zaal is er een gewone fuif. Daar komt de plaatselijke band De Straathonden optreden en nadien zorgen dj’s voor de nodige sfeer.”

Drink Pink gaat van start om 20.30 uur. Kaarten kosten acht euro aan de kassa en vijf euro in voorverkoop (bij Kreatelier en café Sint-Gummarus).