Bekende taverne Elzenhof is failliet Kristof De Cnodder

19 februari 2020

De BVBA NIBA, die achter de bekende taverne Elzenhof op de Lierse Grote Markt zit, is failliet. Advocate Maria Lambrechts uit Berlaar werd zopas door de Mechelse ondernemingsrechtbank aangesteld als curator. Het Elzenhof was al een tweetal weken gesloten, officieel wegens ziekte. Maar nu blijkt dus dat er meer aan de hand was. LATER MEER.